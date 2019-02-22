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Омбудсмен назвал возможную причину гибели трехлетней девочки в Кирове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Трехлетняя девочка, тело которой обнаружили в одной из квартир в Кирове, возможно осталась без присмотра, воды и еды на неделю. Обнаружила мертвую внучку бабушка, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

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«По имеющимся данным, ребенок был оставлен практически на неделю, 13 февраля мать ушла, перекрыв в доме воду и закрыв квартиру, 20 февраля ребенка нашла в квартире бабушка», — цитирует омбудсмена в пятницу, 22 февраля, ТАСС. Шабардин уточнил, что мать не вернулась домой, а бабушка пришла поздравить внучку с днем рождения — ей исполнилось три года. Все эти дни мать ребенка находилась у подруги.

«Это страшная смерть, девочка умирала медленно, речь идет об обезвоживании, у нее не было ни воды, ни еды», — пояснил омбудсмен.

Следственное управление СК России по Кировской области возбудило дело по статье «Убийство». Видимых телесных повреждений на теле девочки экспертиза не обнаружила.

20 февраля сообщалось, что в одном из хуторов Красноармейского района Кубани мать держала своего ребенка-инвалида в клетке. По словам матери, малышка страдает эпилепсией и ДЦП, а клетка нужна для защиты от травм и увечий.

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