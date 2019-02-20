Жительница Краснодарского края держала дочь-инвалида в клетке

В одном из хуторов Красноармейского района Кубани мать держала своего ребенка-инвалида в клетке. Сигнал сотрудникам соцзащиты поступил от соседей.

Женщина долго отказывалась открывать дверь, пришлось обратиться в администрацию. Выяснилось, что четырехлетняя девочка живет в клетке, которую сделал по заказу местный мастер, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Голос правды».

По словам матери, малышка страдает эпилепсией и ДЦП, а клетка нужна для защиты от травм и увечий. Комиссия по делам несовершеннолетних проверяет все обстоятельства инцидента. По словам соседей, старшая дочь женщины хорошо учится в школе и выглядит ухоженной.

13 февраля в городе Белогорск следователи нашли живым пропавшего за два дня до этого 10-летнего мальчика. Он вернулся к родителям. Детали обнаружения не приводятся. В Следственном комитете отметили, что в дальнейшем с семьей будут работать сотрудники органов, входящих в систему профилактики нарушений среди несовершеннолетних.