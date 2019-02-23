Названы самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества

В 2019 году самым популярным подарком на 23 февраля стали наборы — шокобоксы, наборы инструментов и косметика для мужчин, следует из результатов опроса, проведенного сервисом объявлений Юла совместно с Research.Mail.Ru. Такие подарки выбирали 15% респондентов.

Отмечается, что доля косметических средств (пены для бритья, шампуни, дезодоранты), которые выбирают в качестве подарка ко Дню защитника Отечества, за последние три года упала в два раза.

На втором месте рейтинга мыло ручной работы (13%). Замыкают тройку лидеров часы, которые выбрали для своих мужчин 4,7% респондентов. Также пользовались спросом парфюмерия (4%), кружки, кошельки или визитницы (по 3,3%). Средняя стоимость подарков составила 1,35 тыс. руб.

Также выяснилось, что чаще всего женщины готовятся к 23 февраля заранее. Накануне праздника или день в день ищут подарки только 11% опрошенных. Большая часть респондентов (51%) заказывает товары в интернете с доставкой на дом.

Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества на сервисе Юла отмечается повышенный спрос на услуги красоты (маникюр, наращивание ресниц и ногтей).

Всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. интернет-пользователей.

Вместе с тем, опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что большинство мужчин мечтают получить в подарок туристическую путевку, автомобиль, билеты на концерт или в театр, а также ужин в ресторане.