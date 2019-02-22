Рогозин понадеялся на осуществление космических пусков по графику

Запуски ракет-носителей «Союз» не будут переноситься из-за ситуации, возникшей при пуске 21 февраля египетского космического аппарата Egyptsat-A. Об этом сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Я надеюсь, что последующие пуски, в том числе и с Куру, съезжать никуда не будут», — цитирует его ТАСС в пятницу, 22 февраля. По словам Рогозина, информация о нештатной ситуации, дошедшая до российских партнеров, была искажена.

«У нас такой информации нет, пуск штатный и успешный», — подчеркнул глава госкорпорации.

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Блок со спутником EgyptSat-A вывели на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 км ниже номинального.

EgyptSat-A, благодаря интеллектуальной системе и запасам топлива «Фрегата», был выведен на рабочую орбиту, российские специалисты в египетском центре управления полетами уже приступили к управлению аппаратом.