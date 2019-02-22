Самое большое массовое захоронение обнаружили в Ракке

Недалеко от сирийского города Ракка — бывшей столицы ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России. — Ред.) — было обнаружено массовое захоронение. По предварительной информации в деревне аль-Файкиха могут находиться около 3,5 тыс. тел. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает местное информагентство Sawt al-Raqqa.

Массовое захоронение относится к тому времени, когда город был под властью боевиков.

В настоящее время врачи проводят эксгумацию тел, а также саперы занимаются разминированием территории, чтобы обеспечить безопасность медперсонала. Ожидается, что обе группы продолжат работы в течение следующей недели, сообщает телеканал «Звезда».

Руководитель операции Ясир аль-Хамис считает, что эта братская могила — крупнейшая из всех, которые удалось найти на сегодняшний день.

В декабре 2018 года в окрестностях сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком были обнаружены семь массовых захоронений сирийцев, погибших от рук террористической группировки ИГ. Сотрудники сирийского Красного полумесяца и отряды гражданской обороны извлекли из захоронений 101 тело.