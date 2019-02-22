Назван простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что ежедневное употребление черники может на 20% сократить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что эти ягоды могут быть не менее эффективны, чем таблетки, пишет 21 февраля Daily Mail.

Эксперимент проводился на 40 добровольцах, которые употребляли 200 г черники в день. Итоговая проверка здоровья показала заметное улучшение функции кровеносных сосудов и понижение кровяного давления.

«Черника богата полифенолами, в частности антоцианинами, но также содержит другие соединения в меньших количествах. В их числе процианидины, флавонолы и фенольные кислоты, а также эта ягода является богатым источником клетчатки, витаминов и минералов», — рассказала доктор Ана Родригес-Матеос.

Отмечается, что самыми важными оказались именно антоцианины, которые и повлияли на здоровье добровольцев.

Ранее в феврале ученые из китайского медицинского университета в Шэньяне выяснили, что употребление лука и чеснока значительно снижает риск развития рака кишечника.