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Ученые назвали нетрадиционную сексуальную ориентацию опасной для здоровья

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Нетрадиционная сексуальная ориентация может быть опасна для здоровья. К такому выводу пришли специалисты Высшей школы общественного здравоохранения и политики здравоохранения CUNY в Нью-Йорке.

Их исследование показало, что гомосексуалисты и бисексуалы, в отличие от людей с традиционными предпочтениями, чаще употребляют психоактивные вещества и демонстрируют рискованное сексуальное поведение (особый стиль поведения, приводящий к потере здоровья, физического или социального благополучия).

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Ориентируясь на данные Национального обследования роста семьи, специалисты сравнили поведение людей в зависимости от их сексуальной ориентации.

Также учитывались потребление алкоголя, наркотиков и прохождение лечения от заболеваний, передающихся половым путем.

Данные обрабатывались на основе анализа поведения представителей сексуальных меньшинств и традиционно ориентированных граждан.

Выяснилось, что в моделях с несколькими переменными — личность, поведение и привлекательность — и у тех, и у других присутствовали гораздо более высокие шансы рискованного поведения.

Однако после корректировки на все три компонента повышенные шансы рискованного поведения продолжали демонстрировать только бисексуалы, пишет РЕН ТВ.

24 января ученые заявили о пользе романтических отношений для здоровья.

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