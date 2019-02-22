Ученые зафиксировали рост числа случаев сердечных приступов у молодых женщин

Женщины в возрасте от 35 до 54 лет стали чаще страдать от сердечных приступов. К такому выводу пришли кардиологи из Медицинской школы Университета Северной Каролины.

Специалисты проанализировали данные о здоровье 29 тыс. пациентов, собранные в течение 19 лет, и пришли к выводу, что с 2010 по 2014 годы количество случаев инфарктов в США среди этой категории женщин возросло на 27%.

«Вывод состоит в том, что возрастает процент сердечных приступов среди более молодых пациентов», — отметила автор исследования Мелисса Кауи.

Сердечный приступ или острый инфаркт миокарда возникает, когда сердце не получает достаточно крови. Основными причинами этого являются сердечно-сосудистые заболевания, пишет СNN.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 85% случаев смертей в мире, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, происходят от сердечных приступов и инсультов .

По словам руководителя Центра сердечно-сосудистых заболеваний доктора Хармони Рейнольдса, основная причина появления сердечных заболеваний у женщин - диабет и высокое кровяное давление.

Специалисты призывают внимательно относиться к первым признакам проявления болезней сердца: одышка, боли в руках, животе, спине, шее, тошнота и потливость без причин.

19 февраля российские ученые рассказали о влиянии магнитных бурь на заболевания сердца.