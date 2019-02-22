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Выставленного в гробу у здания правительства Самары покойника похоронили

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Фото: youtube.com
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В Самарской области похоронили мужчину, гроб с телом которого накануне к зданию администрации привезла его гражданская супруга Анна Плотникова. Траурную церемонию провели утром в пятницу, 22 февраля, в поселке Мирный Красноярского района региона. 

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«Я не знаю, почему там. Место мне предложила похоронная компания. А мне уже все равно где, лишь бы похоронить», — рассказала женщина, которую цитирует «РИА Новости».

Ее гражданский супруг скончался более двух недель назад. Ранее его планировали похоронить на кладбище Рубежное, но местные работники потребовали от них 50 тыс. рублей, и они наняли другую организацию для захоронения.

«Я одна рощу ребенка. Откуда мне взять эти деньги?» — спрашивала она. 

Когда гроб с телом привезли на кладбище, местные сотрудники даже не дали выкопать могилу. Отчаявшись, женщина привезла покойника к зданию регионального правительства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал произошедшее вопиющим случаем и поручил мэру Самары Елене Лапушкиной и департаменту по борьбе с коррупцией жестко разобраться с ситуацией. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. 

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