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СК заинтересовался нападением бойцовой собаки на беременную женщину на Камчатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сообщения в СМИ Камчатского края о нападении собаки бойцовой породы на беременную женщину стало поводом для проверки Следственным комитетом. Об этом сообщили на сайте СУ СК региона в пятницу, 22 февраля.

Инцидент произошел в городе Петропавловске-Камчатском на улице Звездная.

Отмечается, что женщина получила телесные повреждения.

14 февраля в интернете опубликована запись с видеорегистратора автомобиля, на которой видно, как в Кемеровской области водитель спас ребенка от стаи собак. По словам очевидцев, животные вели себя очень агрессивно.

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