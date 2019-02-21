В Германии лишили лицензии подстреленного собственной собакой охотника

Охотника из Германии суд лишил лицензии на огнестрельное оружие после того, как его подстрелила собственная собака, пишет Deutsche Welle.

Инцидент произошел еще в 2016 году, когда мужчина охотился вблизи Дрездена. В какой-то момент он оставил ружье в машине и вышел поговорить с прохожим. Оставшаяся в авто собака случайно спустила курок и ранила хозяина в руку.

Охотника госпитализировали и лишили права на ношение оружия и права охотиться. Позже мужчина неоднократно пытался оспорить решение в суде.

19 февраля, суд Мюнхена отказал ему в восстановлении документов, напомнив, что в Германии запрещено оставлять заряженное оружие в машине.

Кроме того, судья посчитал, что мужчина не производит впечатление человека, который будет ответственно обращаться с оружием в будущем.

Охотник решил еще раз обжаловать решение.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Липецкой области охотник случайно подстрелил в лесу егеря.