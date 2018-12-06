Охотник случайно подстрелил егеря в Липецкой области

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту получения огнестрельного ранения егерем в лесу. Явку с повинной написал охотник, который установил между деревьями самострел ружья.

По версии следствия, мужчина напал на след животного и оставил для него западню. Однако ранение от самострела охотничьего гладкоствольного ружья получил инспектор по охране животных. С травмой ноги он был госпитализирован, сейчас жизнь егеря вне опасности, пишет LipetskMedia.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в связи с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Охотник, установивший самострел, написал явку с повинной.

Ранее сообщалось, что в Омской области мужчина случайно застрелил товарища, который ехал на снегоходе. По данным следствия, подозреваемый устроил засаду с ружьем и ждал, когда на него снегоходами загонят коз, однако охота пошла не по плану, и транспорт подъехал с той стороны, откуда мужчина ждал дичь. Он произвел выстрел и попал в своего друга, при этом чуть не ранив сына.