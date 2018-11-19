Охотник случайно застрелил друга в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края случайно подстрелил своего товарища во время охоты. От полученных травм пострадавший скончался.

По данным правоохранительных органов, двое мужчин охотились в Темрюкском районе в заливе Чайкинская Замануха. 49-летний охотник стрелял по взлетевшим птицам и случайно попал в своего товарища. 46-летний житель Геленджика скончался на месте происшествия, пишут «Кубанские новости».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли три ружья, десять патронов и шесть гильз.

Ранее сообщалось, что в Омской области охотник случайно застрелил друга. По данным следствия, мужчина с ружьем ждал, когда на него погонят дичь, но охота пошла не по плану, и снегоходы подъехали не с той стороны. Охотник произвел выстрел на шум и попал в товарища, который ехал на снегоходе, а также чуть не ранил своего сына.