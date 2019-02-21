Украинская армия усилила обстрелы Донбасса в преддверии выборов. За сутки украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Более 250 снарядов выпустили по городам и поселкам в зоне разграничения.

Пушилин: Киев пытается переложить вину на ДНР от провальной политики. По его мнению, Порошенко активно использует двойные стандарты. Обвинения в адрес ДНР не подкрепляются никакими доказательствами. А все, кто не согласен с политикой Киева, подвергаются репрессиям.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта. На пост главы государства претендуют рекордное количество кандидатов — 44.