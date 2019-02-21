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Ученые раскрыли секрет полосатого окраса у зебр

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Фото: REUTERS/Baz Ratner
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Ученые выяснили, почему зебры полосатые. Согласно новому исследованию, такой окрас помогает им избегать укусов насекомых, вызывающих опасные заболевания.

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Чтобы проверить гипотезу специалисты провели эксперимент, в ходе которого они надевали на лошадей специально разработанные полосатые халаты. Выяснилось, что на таких лошадей садилось меньше насекомых, чем на тех, которые были одеты в одноцветные халаты, передает The Independent в четверг, 21 февраля.

«Мы продемонстрировали, что к зебрам и лошадям одного цвета подлетало одинаковое количество слепней, однако часто у насекомых не получалось приземлиться на зебр или лошадей в полосатых халатах, потому что они не могут замедлится при подлете», — рассказал руководитель исследования Тим Каро.

Он уточнил, что насекомые плохо ориентировались — либо пролетали мимо, либо «врезались и отскакивали» от животных. По его словам, многие ученые согласны с такой теорией. Ариканские слепни переносят опасные болезни, например трипаносомозы и вирус африканской болезни лошадей, поэтому в процессе естественного отбора у зебр выработался механизм защиты от укусов.

Исследования показывают, что полосы полностью не защищают зебр, однако насекомые садятся на них почти на 25% реже, чем на обыкновенных лошадей.

7 февраля сообщалось, что пчелы способны выполнять простейшие математические операции. Притом что у них небольшой объем мозга, они оказались в состоянии вычитать и прибавлять единицу к заданному числу.

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