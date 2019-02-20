Ученые раскрыли одну из тайн появления Стоунхенджа

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, каким образом происходило строительство Стоунхенджа и как добывались камни для него. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

По мнению исследователей, каменоломни для кромлеха находились в холмах Пресели в Пембрукшире и в Карн Гедоке примерно в 300 км от британского Уилтшира, где располагается Стоунхендж.

Сами месторождения представляют собой сформированные естественным образом колонны долерита и риолита.

При этом огромные камни было легко выдолбить из скалы, загоняя клинья в промежутки между ними.

Чтобы не повредить долеритовые колонны клинья изготавливались, предположительно, из мягкого аргиллита.

Найденные в карьере следы позволили ученым сделать вывод, что необработанные монолиты потом опускали на погрузочные площадки в виде каменных или земляных платформ.

Согласно анализу остатков каменного угля на месте каменоломни ориентировочное время использования месторождения — около 3 тыс. лет до н.э. Это совпадает с датировкой строительства Стоунхенджа.

Исследователи полагают, что изначально кромлех был составлен из необработанных голубых камней, вставленных в лунки Обри (ямы с внешней стороны постройки). При этом гигантские камни, образующие внутренний круг диаметром 30 м, появились на 500 лет позже.

Кроме того, британские ученые уверены, что монолиты доставляли по суше, а не по воде, как полагают многие специалисты.

Cтоунхeндж построен около 2,5 тыс. лет до нашей эры. Наиболее тяжелые его камни весят 30–40 т. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно.

22 января сообщалось, что кромлех в Шотландии, возраст которого оценивался учеными в 1 тыс. лет, оказался постройкой фермера, возведенной в 1990-х годах.