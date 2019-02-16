Ученые узнали о влиянии моряков на строительство Стоунхенджа

Ученые из Гетеборгского университета выяснили, что распространению мегалитических построек, к которым относится знаменитый Стоунхендж, способствовали моряки.

Ранее ряд ученых считал, что постройки появились одновременно и независимо друг от друга. По мнению шведских исследователей, изначально мегалиты были построены в одном месте, а далее мода на их строительство распространилась на другие территории.

Как сообщает журнал New Scientist, ученые выяснили, что такая традиция появилась около 4500 года до нашей эры на северо-западе Франции. В следующие две тысячи лет благодаря морякам она распространилась в странах, находящихся рядом с морскими путями, — в Средиземноморье и на побережье Атлантического океана.

Распространение мегалитов позволяет предположить, что мореплавание появилось гораздо раньше, чем считалось до этого.

Археологи из Университетского колледжа Лондона ранее предположили, что Стоунхендж мог быть построен с использованием коров. Эта теория позволяет объяснить, каким образом огромные камни из Уэльса попали в место расположения памятника в Уилтшире.

Британские ученые также определили, что строители доисторического памятника происходили с запада острова Великобритания, в частности, из Уэльса. Также специалисты из Музея Уэльса и Лестерского университета нашли черновой вариант Стоунхенджа.

Stonehenge_1 Стоунхендж был построен еще в эпоху неолита — в самом конце каменного века, за 2–3 тыс. лет до нашей эры, — и считается одним из самых известных археологических памятников в мире Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall Stonehenge_3 По одной из легенд, его строительство было связано с именем Мерлина, по другой — «авторами» были еще древние римляне Фото: Global Look Press/Simon Chapman Stonehenge_4 Друиды, прибывшие к древнему святилищу, чтобы отпраздновать День летнего солнцестояния Фото: Global Look Press/Simon Chapman Stonehenge_13 Само расположение гигантских камней представляет собой сложно организованную систему, тесно связанную с движением солнца. Высказывалась даже версия, что Стоунхендж — это гигантская древняя обсерватория Фото: REUTERS/Toby Melville Stonehenge_5 После того как британские власти запретили друидам проведение обрядов, место облюбовали хиппи — в 1970–1980-е годы они проводили здесь собственный фестиваль в День летнего солнцестояния, который позднее тоже попал под запрет. По официальной версии, из-за многочисленных конфликтов с полицией Фото: REUTERS/Toby Melville Stonehenge_2 Один из участников праздника друидов Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall Stonehenge_6 Сейчас доступ к памятнику ограничен для всех. День летнего солнцестояния — единственный, когда к камням могут прикоснуться все желающие Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall Stonehenge_7 По традиции, одновременно с праздником друидов недалеко от камней также проходит большой развлекательный фестиваль для всех желающих — многие из посетителей проводят в расположенных по соседству кемпингах по несколько дней Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall Stonehenge_8 Гости фестиваля Фото: Global Look Press/Simon Chapman Stonehenge_9 Впрочем, организаторы напоминают, что больших сумок и рюкзаков в дорогу к Стоунхенджу лучше не брать — в этот день это место популярно не только среди последователей древней магии, но и среди карманников Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall Stonehenge_10 Несмотря на то что власти запретили друидам проведение ритуалов в районе Стоунхенджа, организация English Heritage, которая отвечает за сохранность памятника, накануне 21 июня обратилась ко всем туристам с напоминанием о том, что многие считают это место святыней, и попросила уважать всех приезжающих в этот день к камням Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall Stonehenge_12 Многие убеждены, что древние камни дают человеку силу, если «пообщаться» с ними Фото: REUTERS/Toby Melville Stonehenge_11 Ежегодно понаблюдать за праздником друидов и увидеть восход солнца над древним памятником приезжают десятки тысяч туристов Фото: Global Look Press/Simon Chapman



