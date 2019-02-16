Прямой эфир

Ученые узнали о влиянии моряков на строительство Стоунхенджа

0
Фото: Global Look Press/Jason Bryant
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Гетеборгского университета выяснили, что распространению мегалитических построек, к которым относится знаменитый Стоунхендж, способствовали моряки.

Ранее ряд ученых считал, что постройки появились одновременно и независимо друг от друга. По мнению шведских исследователей, изначально мегалиты были построены в одном месте, а далее мода на их строительство распространилась на другие территории.

Как сообщает журнал New Scientist, ученые выяснили, что такая традиция появилась около 4500 года до нашей эры на северо-западе Франции. В следующие две тысячи лет благодаря морякам она распространилась в странах, находящихся рядом с морскими путями, — в Средиземноморье и на побережье Атлантического океана.

Распространение мегалитов позволяет предположить, что мореплавание появилось гораздо раньше, чем считалось до этого.

Археологи из Университетского колледжа Лондона ранее предположили, что Стоунхендж мог быть построен с использованием коров. Эта теория позволяет объяснить, каким образом огромные камни из Уэльса попали в место расположения памятника в Уилтшире.

Британские ученые также определили, что строители доисторического памятника происходили с запада острова Великобритания, в частности, из Уэльса. Также специалисты из Музея Уэльса и Лестерского университета нашли черновой вариант Стоунхенджа.

Stonehenge_1
Стоунхендж был построен еще в эпоху неолита — в самом конце каменного века, за 2–3 тыс. лет до нашей эры, — и считается одним из самых известных археологических памятников в мире
Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall
Stonehenge_3
По одной из легенд, его строительство было связано с именем Мерлина, по другой — «авторами» были еще древние римляне
Фото: Global Look Press/Simon Chapman
Stonehenge_4
Друиды, прибывшие к древнему святилищу, чтобы отпраздновать День летнего солнцестояния
Фото: Global Look Press/Simon Chapman
Stonehenge_13
Само расположение гигантских камней представляет собой сложно организованную систему, тесно связанную с движением солнца. Высказывалась даже версия, что Стоунхендж — это гигантская древняя обсерватория
Фото: REUTERS/Toby Melville
Stonehenge_5
После того как британские власти запретили друидам проведение обрядов, место облюбовали хиппи — в 1970–1980-е годы они проводили здесь собственный фестиваль в День летнего солнцестояния, который позднее тоже попал под запрет. По официальной версии, из-за многочисленных конфликтов с полицией
Фото: REUTERS/Toby Melville
Stonehenge_2
Один из участников праздника друидов
Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall
Stonehenge_6
Сейчас доступ к памятнику ограничен для всех. День летнего солнцестояния — единственный, когда к камням могут прикоснуться все желающие
Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall
Stonehenge_7
По традиции, одновременно с праздником друидов недалеко от камней также проходит большой развлекательный фестиваль для всех желающих — многие из посетителей проводят в расположенных по соседству кемпингах по несколько дней
Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall
Stonehenge_8
Гости фестиваля
Фото: Global Look Press/Simon Chapman
Stonehenge_9
Впрочем, организаторы напоминают, что больших сумок и рюкзаков в дорогу к Стоунхенджу лучше не брать — в этот день это место популярно не только среди последователей древней магии, но и среди карманников
Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall
Stonehenge_10
Несмотря на то что власти запретили друидам проведение ритуалов в районе Стоунхенджа, организация English Heritage, которая отвечает за сохранность памятника, накануне 21 июня обратилась ко всем туристам с напоминанием о том, что многие считают это место святыней, и попросила уважать всех приезжающих в этот день к камням
Фото: TASS/PA Images/Ben Birchall
Stonehenge_12
Многие убеждены, что древние камни дают человеку силу, если «пообщаться» с ними
Фото: REUTERS/Toby Melville
Stonehenge_11
Ежегодно понаблюдать за праздником друидов и увидеть восход солнца над древним памятником приезжают десятки тысяч туристов
Фото: Global Look Press/Simon Chapman
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Древний шотландский монумент оказался подделкой
Ученые раскрыли происхождение Стоунхенджа


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017