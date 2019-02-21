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Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

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Фото: REUTERS/Matt Marton/USA TODAY Sports
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Российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов помог своей команде одержать победу над «Детройтом» со счетом 5:4 в выездном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий забросил шайбу в ворота соперника уже на второй минуте встречи. Среди его коллег по клубу отличились также форварды Брэндон Саад, Алекс Дебринкат и Патрик Кейн, оформивший второй гол в овертайме, пишет ТАСС.

17 февраля дубль российского атакующего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина помог его команде одержать победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:5 в матче НХЛ.

Согласно последним результатам, «Чикаго» занимает девятое место в Западной конференции (61 очко). «Детройт Ред Уингс» расположился на 14-ой строчке в Восточном дивизионе (55 очков).

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