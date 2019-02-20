ЦСКА в четвертый раз за пять лет выиграл Кубок континента

Хоккеисты московского ЦСКА в четвертый раз за последние пять лет стали обладателями Кубка континента, одержав победу над ярославским «Локомотивом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:1. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что встреча прошла в Москве. Команда армейцев набрала 104 очка в 61 игре чемпионата. В 61 матче сезона ЦСКА потерпел всего девять поражений, при этом в текущем сезоне «Локомотиву» удалось трижды обыграть ЦСКА (3:1, 1:0, 2:1).

ЦСКА ранее выигрывал Кубок континента с 2015 по 2017 год, ни один другой клуб КХЛ не становился обладателем трофея более двух раз.

15 февраля хоккеисты столичного ЦСКА победили братиславский «Слован» и обновили рекорд по количеству побед в регулярных чемпионатах КХЛ. Таким образом, ЦСКА одержал 50-ю победу в текущем регулярном чемпионате и обновил рекорд лиги. Предыдущее достижение также было установлено армейцами в сезоне-2014/15.