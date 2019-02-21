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Минаков рассказал об инфекционном заболевании перед боем с Чейком Конго

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Фото: Спорт-Экспресс/Федор Успенский
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков рассказал «Известиям» о болезни, развившейся у него за несколько недель до поединка с французом Чейком Конго. По словам спортсмена, он подхватил какую-то инфекцию, из-за которой часть его ноги от лодыжки до колена опухла.

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«Она была похожа на водосточную трубу. В этот момент я находился в США, и незнание языка сыграло со мной злую шутку. Я приехал в частную клинику, и местные врачи назначили мне антибиотики. Когда мне мерили температуру электронным термометром, он показывал 41 градус, и я просто отказывался в это верить, не придавал серьезного значения», — пояснил россиянин.

Минаков добавил, что спустя несколько дней безрезультатного лечения был вынужден обратиться в другой госпиталь, где ему и оказали необходимую медицинскую помощь. До схватки с Конго оставалось две недели, поэтому спортсмен попросил руководство организации Bellator перенести поединок, чтобы полностью восстановиться. Однако россиянину не смогли гарантировать организацию боя при таких условиях. Поэтому он решил принять участие в соревновании из-за нежелания терять гонорар.

«Однако я не ожидал, что во время самого поединка у меня будет такая слабость и я даже не смогу перевести схватку в партер. Признаюсь честно: сил не было вообще. Поэтому у меня была только одна тактика — хорошо попасть по сопернику. К сожалению, сделать этого я не смог», — поделился боец.

17 февраля Минаков уступил Конго в рамках турнира Bellator 216, проходившего в США. 43-летний француз победил благодаря единогласному решению судей 30:27, 29:28, 29:28.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«За пару недель до боя нога была похожа на водосточную трубу»

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