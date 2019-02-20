ОСАГО будут оформлять с помощью электронного ПТС

Российские страховщики получили доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом рассказал 20 февраля корреспонденту «Известий» директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов. Доступ к СМЭВ позволит избежать проблем с оформлением страховки на автомобиль с электронным паспортом автомобиля (е-ПТС).

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — информационный ресурс, который позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, кредитным организациям, внебюджетным фондам обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

По словам Бориса Ионова, интеграция в СМЭВ позволит страховым компаниям заключать договоры ОСАГО по электронному паспорту автомобиля (е-ПТС). Ранее в дилерском сообществе не раз отмечали наличие проблем с оформлением полиса «автогражданки», или КАСКО, если на автомобиль выписан е-ПТС.

Переход на электронные паспорта автомобилей должен завершиться 1 ноября 2019 года. Такой документ отличается от бумажного носителя большим количеством информации.

Помимо традиционных сведений о собственниках, в е-ПТС будут сертификационные данные, а также информация о количестве ДТП и их описание, сведения о полисах КАСКО и ОСАГО, проведении техобслуживания, об актуальном пробеге и изменениях конструкции.

18 февраля стало известно, что первый замглавы комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил с предложением увеличить штрафы за использование гаджетов за рулем.