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Депутат призвал увеличить штрафы за использование гаджетов за рулем

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Фото: Depositphotos
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Первый замглавы комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков призвал увеличить штрафы за использование устройств за рулем. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в понедельник, 18 февраля.

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«Я считаю, что стоит увеличить штрафы за разговоры по телефону максимально до 5 тыс. рублей. И не только за разговоры, а за любые действия с гаджетами», — сообщил политик, уточнив, что такое предложение необходимо проработать.

При этом Лысаков не поддержал инициативу по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. По его словам, сначала необходимо повысить скоростной режим на тех федеральных трассах, где есть две и более полос.

«После этого уже можно убирать лимит в 20 км/ч», — цитирует депутата «Интерфакс».

15 февраля в российском Министерстве транспорта сообщили, что поддерживают введение административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на 10–20 км/ч. В декабре прошлого года с такой инициативой выступил глава ведомства Евгений Дитрих. В настоящий момент штраф за превышение менее чем на 20 км/ч не предусмотрен.

Кроме того, глава ГИБДД Михаил Чeрникoв в декабре 2018 года призывал пересмотреть штрафы за превышение скорости свыше 20 км/ч, которое, по его словам, является одним из самых массовых нарушений правил дорожного движения.

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