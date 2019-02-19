Прямой эфир

США поставят на Украину систему «слепой» посадки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-воздушные силы (ВВС) США объявили тендер на поставку Киеву навигационного оборудования, необходимого для «слепой» посадки. Соответствующее объявление размещено на сайте американских госзакупок.

Сомнительная кампания: чего ждать от Украины в 2019 году
Почему Киев неизбежно продолжит политику провокаций

Систему предоставят для нужд военного аэродрома в Староконстантинове. Вместе с оборудованием прибудут и американские специалисты, которые обучат украинских военных работать с ним.

«Этот запрос на предложения предполагает поставку Украинской Республике системы «слепой» посадки/дальномерного радиомаяка, и всенаправленного радиомаяка, и маяка системы тактической воздушной навигации для военно-воздушных сил Украины», –– приводит выдержку из документа «РИА Новости».

Заявки на тендер будут приниматься до 5 апреля.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на дальнейшие поставки из США всех видов вооружений.

Кроме того, украинские власти заявили о планах масштабной закупки американского высокотехнологичного оборонного оборудования, в том числе комплексов Javelin.

Россия неоднократно отмечала опасность поставок оружия Киеву, так как это может обострить ситуацию в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко заявил о планах Киева по сотрудничеству с США по вооружениям
МИД РФ призвал Запад «одернуть» руководство Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017