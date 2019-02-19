США поставят на Украину систему «слепой» посадки

Военно-воздушные силы (ВВС) США объявили тендер на поставку Киеву навигационного оборудования, необходимого для «слепой» посадки. Соответствующее объявление размещено на сайте американских госзакупок.

Систему предоставят для нужд военного аэродрома в Староконстантинове. Вместе с оборудованием прибудут и американские специалисты, которые обучат украинских военных работать с ним.

«Этот запрос на предложения предполагает поставку Украинской Республике системы «слепой» посадки/дальномерного радиомаяка, и всенаправленного радиомаяка, и маяка системы тактической воздушной навигации для военно-воздушных сил Украины», –– приводит выдержку из документа «РИА Новости».

Заявки на тендер будут приниматься до 5 апреля.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на дальнейшие поставки из США всех видов вооружений.

Кроме того, украинские власти заявили о планах масштабной закупки американского высокотехнологичного оборонного оборудования, в том числе комплексов Javelin.

Россия неоднократно отмечала опасность поставок оружия Киеву, так как это может обострить ситуацию в Донбассе.