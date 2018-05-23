Порошенко назвал условия применения Javelin в Донбассе

Украина использует полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в зоне боевых действий в Донбассе в случае полномасштабного наступления со стороны ополченцев. С таким заявлением выступил президент страны Петр Порошенко в среду, 23 мая.

Глава государства подчеркнул, что комплексы являются сугубо оборонительным оружием. Он отметил, что их использование даст преимущество украинской армии при выполнении заданий по поражению враждебной техники.

Порошенко также рассказал, что накануне посетил Черниговскую область, где лично проверил готовность войск к боевому использованию американских ракетных комплексов, сообщает ТАСС. Были проведены первые учебные запуски Javelin. После испытаний в своем Twitter украинский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа, министра обороны Джеймса Мэттиса, вице-президента Майка Пенса, американские сенат и конгресс за «твердое решение вооружить Украину».

30 апреля в Госдепе США подтвердили, что Украина получила противотанковые ракетные комплексы. В связи с этим украинский лидер Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон, отметив, что это решение укрепит сдерживающие силы на Украине и евроатлантическую безопасность.