В Думе осудили закон о закреплении курса Украины на вступление в ЕС и НАТО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко прокомментировал в беседе с «Известиями» закон об изменениях в конституцию Украины, которыми закрепляется курс на вступление страны в ЕС и НАТО.

Соответствующий документ президент Украины Петр Порошенко подписал во вторник, 19 февраля. В законе также предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота РФ в Крыму. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Вопросы о вступлении любой страны в мирные, а тем более военные альянсы с другими государствами должны решаться на общегосударственном референдуме, заявил Козенко.

«В случае же с Украиной ее главный документ выглядит как стена дома в неблагополучном квартале города: кто что захотел, тот то и написал. Хотя, как известно, не всё, что пишется на заборе, за ним находится. Здесь примерно та же ситуация: одно дело — написать, другое — реализовать», — отметил депутат.

По его словам, подобные устремления вызывают обеспокоенность прежде всего за граждан Украины и проживающих там российских соотечественников.

«Ведь они не раз высказывались против вступления в НАТО. И даже последние социологические исследования говорят, что на юго-востоке страны едва ли наберется пятая часть тех, кто поддерживает этот курс. К сожалению, сейчас их уже никто не спрашивает, а запуганный народ боится преследований», — добавил Козенко.

По словам парламентария, теперь от Порошенко вполне можно ожидать заявление о курсе на создание военной базы США в стране.

После смены власти на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года новое руководство взяло курс на вступление страны в политические и военные объединения западных стран. В первую очередь Киев желает стать членом ЕС и НАТО.

В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определили вступление в НАТО целью внешней политики страны. При этом Порошенко заявлял, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на референдуме.