Шестеро погибли в ДТП в Ростовской области

Шесть человек стали жертвами автоаварии с участием трех автомобилей близ города Шахты в Ростовской области. Об этом сообщили 19 февраля в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел на 999-м км трассы М-4 «Дон» в Октябрьском районе. На дороге столкнулись грузовик «КамАЗ», Hyundai Elantra и пассажирский микроавтобус, следовавший из Ростова в Миллерово.

«Предварительно 19 человек находилось в трех машинах. По уточненной информации, 13 человек пострадали, из них шестеро погибли», — сообщили «Известиям» представители экстренных служб.

В момент ДТП в маршрутке находилось 14 человек, из них 13 пострадали и трое погибли. На месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Накануне, 18 февраля, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Бузулук–Грачевка в Оренбургской области. В результате аварии погибли два человека.