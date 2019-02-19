Netflix закрыл сериалы по Marvel «Каратель» и «Джессика Джонс»

Американская компания Netflix решила закрыть сразу два сериала по комиксам Marvel. Об этом 18 февраля пишет Deadline.

Речь идет о «Карателе» и «Джессике Джонс», которые компания отказалась продлевать на третий и четвертый сезоны соответственно. Издание отмечает, что решение связано с открытием сервиса Disney+ и необходимостью платить лицензионные отчисления за франшизы.

Исполнитель роли «Карателя» Джон Бернтал в своем Instagram-аккаунте поблагодарил фанатов комиксов и поклонников его героя.

Как отмечает «Газета.ру», эти два сериала были последними проектами Netflix по комиксам Marvel.

В конце января появились слухи о том, что Netflix снимет сериал «Обитель зла». В проекте речь будет идти о темной стороне работы компании Umbrella Corporation и новом мировом порядке, который появится в результате вспышки T-вируса.