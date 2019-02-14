Песня Oxxxymiron прозвучит в сериале Netflix

Песню российского рэпера Oxxxymiron приобрели создатели одного из сериалов Netflix. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

Там же рэпер опубликовал отрывок американского сериала «Берлинская резидентура», производителем которого выступает компания Epix, а дистрибьютором — Netflix. В ролике говорится о русской мафии, участники которой выпивают в ресторане водку «за здоровье», а после этого садятся в роскошный автомобиль и гоняют по пустым улицам. В конце они сбивают человека, а во время поездки в салоне автомобиля играет известная композиция Oxxxymiron «Детектор лжи», релиз которой состоялся в 2012 году, сообщает телеканал «360».

Поклонники исполнителя в комментариях поздравили рэпера и отметили, что сотрудничество с Netflix стало большим шагом в его карьере.

8 февраля сообщалось, что хип-хоп-исполнитель Охххуmirоn высказался о скандале с рекламной кампанией Rееbоk, которая опубликовала в coцceтяx постеры с неоднозначными призывами к женщинам.