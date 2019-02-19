Минкомсвязь предложила переоборудовать таксофоны под систему оповещения о ЧС

Минкомсвязь предложила переоборудовать таксофоны, которых в России осталось 147,7 тыс., под систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Как рассказал замглавы ведомства Олег Иванов, аппараты можно будет оснастить различными техническими средствами, в том числе сиреной, устройствами голосового и визуального оповещения. Средства на реализацию проекта предполагается выделить из резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений операторов связи, пишет газета «Коммерсант».

В компании «Ростелеком», которая отвечает за обслуживание уличных таксофонов, не комментируют данную инициативу. Однако там отметили, что в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах эти устройства являются единственным средством связи.

Инициативу по расширению функционала таксофонов поддержали в Россвязи. В агентстве рассказали, что проект запустят после того, как будут внесены изменения в закон «О связи» и приняты необходимые подзаконные акты.

Еще в октябре 2017 года сообщалось, что с российских улиц могут исчезнуть таксофоны, которые крайне убыточны для государства. За девять месяцев прошлого года выручка по ним составила 25 млн рублей, сократившись на 32% по сравнению с предыдущим периодом.