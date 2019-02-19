Прямой эфир

Минкомсвязь предложила переоборудовать таксофоны под систему оповещения о ЧС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минкомсвязь предложила переоборудовать таксофоны, которых в России осталось 147,7 тыс., под систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Как рассказал замглавы ведомства Олег Иванов, аппараты можно будет оснастить различными техническими средствами, в том числе сиреной, устройствами голосового и визуального оповещения. Средства на реализацию проекта предполагается выделить из резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений операторов связи, пишет газета «Коммерсант».

В компании «Ростелеком», которая отвечает за обслуживание уличных таксофонов, не комментируют данную инициативу. Однако там отметили, что в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах эти устройства являются единственным средством связи.

Инициативу по расширению функционала таксофонов поддержали в Россвязи. В агентстве рассказали, что проект запустят после того, как будут внесены изменения в закон «О связи» и приняты необходимые подзаконные акты.

Еще в октябре 2017 года сообщалось, что с российских улиц могут исчезнуть таксофоны, которые крайне убыточны для государства. За девять месяцев прошлого года выручка по ним составила 25 млн рублей, сократившись на 32% по сравнению с предыдущим периодом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве появился таксофон для бездомных
В Москве появился таксофон для бездомных
Около палатки для ночлега поставили телефон, которым бездомные могут воспользоваться для поиска работы
Минкомсвязь поддержала законопроект об автономной работе Рунета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017