Жители Курил выступили против передачи южных островов Японии

Россия не должна передать Японии южные острова Курильской гряды. Такое мнение высказали 96% курильчан, сообщил 19 февраля на внеочередном заседании Сахалинской областной Думы гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Опрос общественного мнения проводился 11–17 февраля 2019 года. В нем приняли участие 7695 жителей старше 18 лет — то есть две трети взрослого населения Курильских островов.

Организаторы сделали ставку на максимально широкий охват аудитории. Об опросе рассказывали средства массовой информации. Сотрудники, проводившие интервью, посетили большинство поселений, включая самые малочисленные населенные пункты. Ответы заносились ими в электронные планшеты.

Главный вопрос, который задавался населению, был сформулирован так: «Как Вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?».

Курильчане отвечали однозначно нет, вопрос о принадлежности островов для них не стоит, это мнение 96% опрошенных, подчеркнул Константин Абрамов.

При том, что, по его словам, о территориальных притязаниях Японии знают 98% опрошенных, отношение к курильскому вопросу устойчиво как на разных островах, так и в различных возрастных категориях — показатели колеблются между 92 и 97%.

По словам врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, опрос свидетельствует, что курильчане резко негативно относятся к разговорам о территориальных изменениях, считая невозможным изменение статуса островов.

«Курилы — это рубеж России. И люди, живущие на рубеже, свою однозначную позицию высказали», — отметил Лимаренко.

«Курильские острова — наши и останутся нашими навсегда!» — добавил председатель Сахалинской облдумы Андрей Хапочкин.

По его словам, социально-экономическое развитие Сахалина и Курильских островов продолжается, реальный рост благосостояния жителей островов — приоритет работы властей.

Япония считает южные Курилы Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями». По итогам Второй мировой войны, в которой Япония проиграла, острова вошли в состав СССР. При том, что Москва заинтересована в мирном договоре с Токио, она настаивает на том, что подписание документа не должно отразиться на суверенитете России над Южными Курилами.