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Кишинев пожаловался в ООН на вызволившую молдавских пилотов Россию

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Кабмин Молдавии пожаловался в несколько международных организаций, в том числе и в ООН, из-за того, что представители страны долгое время не могли встретиться с двумя пилотами, которые были освобождены из плена талибов и отправлены в Москву. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщило «РИА Новости».

«В представленной информации сказано о задержке со стороны российских властей в предоставлении делегации Республики Молдова доступа к молдавским гражданам, находящимся в Москве, а также о нарушении этими действиями международных норм, Венских конвенций о дипломатическом праве и консульских отношениях, а также молдавско-российских консульских соглашений», — цитирует агентство сообщение МИД страны.

В конце ноября 2015 года вертолет с 18 пассажирами и тремя членами молдавского экипажа выполнял в Афганистане гражданскую миссию. Воздушное судно сбили талибы (организация запрещена в РФ), оно упало на подконтрольной боевикам территории. Один из пилотов был убит, двое попали в плен.

11 февраля президент Молдавии Игорь Додон в своем Facebook сообщил, что Россия помогла спасти в Афганистане двух молдавских пилотов, которые находились в плену три года. По его словам, сейчас летчики находятся в московской больнице, но в течение недели могут вернуться домой.

Додон не первый год противостоит правительству. Конфликт между ними возник из-за разных взглядов на внешнюю политику Молдавии. Додон настаивает на налаживании отношений с Россией, правительство, напротив, рассчитывает на сближение с Западом.

13 февраля министерство иностранных дел Молдавии попросило правительство страны отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России.

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