Лавров встретился с президентом Молдавии на Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился и провел переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По данным представителей министерства, встреча была короткой. «Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов российско-молдавских отношений», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Кроме того, на полях конференции Лавров также встретился со своим коллегой из Судана Мухаммадом Ахмедом Ад-Дирдири, пишет «РИА Новости». Глава МИД Судана рассказал в ходе встречи, что впервые участвует в конференции.

В субботу, 16 февраля, Лавров также должен встретиться со своими коллегами из других стран, в частности, из Японии и Армении.

Накануне, 15 февраля, глава российской дипломатии обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом вопросы международной повестки, в том числе строительство «Северного потока – 2», ситуацию на Украине и в Сирии.