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Китайцы возмутились рекламой популярного бренда из-за веснушек модели

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Фото: weibo
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Популярный испанский бренд Zara подвергся резкой критике со стороны китайских пользователей Сети из-за рекламы, в которой была представлена модель Ли Цзинвэнь практически без макияжа.

Девушка позировала рядом с супермоделью европейской внешности, демонстрируя помаду цвета бордо. При этом визажисты не стали скрывать веснушки Цзинвэнь, что и вызвало бурю негодования в Китае, пишет SCMP.

«Значит ли это, что у всех нас, азиатских женщин, унылые глаза и лица, полностью покрытые веснушками?» — задался вопросом один из пользователей китайской соцсети Weibo.

Многие решили, что бренд высмеивает китайцев, создавая недостоверное представление об их внешности.

«Извините, что у нас, азиатских женщин, нет веснушек или их совсем немного», — написал другой пользователь.

«Вы, наверное, потратили невероятное количество усилий, чтобы найти модель с веснушками. Это как в поисках иглы в море. Тяжело же вы работали над этим!» –– сыронизировал еще один комментатор.

«Продавая продукты в Китае, нужно больше уважать эстетический вкус китайцев. Я не понимаю, почему Zara показали это лицо с множеством веснушек», –– добавил другой.

В компании в ответ на критику заявили, что у испанцев другие стандарты красоты и они не планировали выставлять модель некрасивой. Кроме того, бренд подчеркнул, что выступает за естественную красоту и не ретуширует фото своих моделей.

15 февраля сообщалось, что в японской сети «Тануки» извинились за «креативную» рекламу.

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