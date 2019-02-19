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Василий Ливанов рассказал о работе над фильмом «Медный всадник России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Народный артист Василий Ливанов рассказал, как президент РФ Владимир Путин помог ему в работе над фильмом «Медный всадник России», а также поделился подробностями только что завершенной кинокартины.

По его словам, президент заинтересовался фильмом сразу после награждения актера в Кремле. После личной встречи и долгой беседы Путин оказал прямую поддержку проекту, а одна из самых крупных российских корпораций выделила на него средства.

Ливанов также открыл секрет, почему роль Екатерины в фильме досталась телеведущей Ольге Беловой. Артист заявил, что она похожа на Екатерину тем, что имеет «спокойное чувство собственного достоинства».

Кроме того, в съемках принял участие и сын Ливанова — Борис Ливанов. По словам актера, он пригласил его сняться в кинокартине, поскольку его старший сын похож на своего деда, который когда-то тоже сыграл Потемкина.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

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