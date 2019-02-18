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Украинские дайверы утопили бюст Ленина в желтой бандане

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Фото: youtube.com/informator.ua
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Украинские дайверы из Днепра (бывший Днепропетровск) утопили на Новониколаевском карьере бюст российского революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает издание «Информатор».

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«Огромный бюст «вождя пролетариата», выполненный из водостойкой смолы, подводникам подарили их почитатели специально для музея», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед погружением бюсту подрисовали растительность на лице, как у Гая Фокса, и надели на него желтую бандану. После этого скульптуру опустили на глубину 34 метра. Ранее в том же месте в рамках декоммунизации дайверы утопили советский мотоцикл, автобус и многое другое.

Ранее 18 февраля сообщалось, что бывший мэр Киева Александр Омельченко назвал соблюдение закона о декоммунизации Украины бессмысленным и абсурдным. Политик рассказал о случае, когда власти планировали переименовать улицу, названную в честь русского полководца Михаила Кутузова.

«Я им говорю: «А Кутузова зачем хотите, радикалы?! Он же Москву спалил, не надо его!» — пошутил он в эфире телеканала «112 Украина».

На протяжении трех с половиной лет на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018 года президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.

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