Порошенко уволил баллотирующегося в президенты советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного советника Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на администрацию украинского президента.

«Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)», — говорится в указе, который был подписан 14 января 2019 года. Смешко занимал должность советника с октября 2014 года. 25 января он подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины для регистрации кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы пройдут 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является актер Владимир Зеленский.

Среди соперников Зеленского на выборах — действующий президент Украины Петр Порошенко, лидеры партии «Батькивщина» и «Гражданская позиция» Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, а также один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.