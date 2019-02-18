Экспертиза признала арестованного в США россиянина Никулина вменяемым

Психиатрическая экспертиза признала вменяемым россиянина Евгения Никулина, который сейчас находится под стражей в США по обвинению в киберпреступлениях. Об этом «Известиям» сообщил осведомленный источник.

По его словам, результаты обследования исключают возможность перевода Никулина в Россию по состоянию здоровья, однако его защита может на следующем слушании заявить об ошибке в отчете и опровергнуть выводы экспертов с помощью частных психиатров.

Кроме того, адвокат Никулина Аркадий Бух сообщил «Известиям», что несмотря на завершение психиатрического обследования, россиянина до сих пор не перевели на постоянное место пребывания — в тюрьму Сан-Франциско.

«Сейчас он находится в частной тюрьме рядом с Лас-Вегасом. Я знаю это пенитенциарное учреждение, и в целом там нормальное питание и условия по сравнению с другими американскими тюрьмами», — пояснил юрист.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года по обвинению в причастности к хакерским атакам на сайты крупных американских компаний в 2012 году.

С 2016 года он находился под стражей в Чехии, а в марте 2018 года Прага выдала россиянина Вашингтону. В МИД РФ выдачу Никулина назвали стремлением Чехии продемонстрировать «союзническую лояльность» США.

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