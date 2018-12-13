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Россиянина Никулина перевели для психиатрического обследования в Лос-Анджелес

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Россиянину Евгению Никулину, содержащемуся под стражей в США назначено психиатрическое обследование. Об этом ТАСС в среду, 12 декабря, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

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Никулин был переведен из Сан-Франциско в больницу в Лос-Анджелесе. В медучреждении выяснят, способен ли россиянин предстать перед судом присяжных. Признание Никулина невменяемым позволит защите настаивать на снятии с него обвинений и переводе заключенного в Россию для дальнейшего лечения.

«Его (Никулина – ред.) долго держали и никуда не переводили. И наконец, через несколько месяцев ожидания его перевели в выходные на прошлой неделе», — цитирует сообщение ТАСС.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года по обвинению в причастности к хакерским атакам на сайты крупных американских компаний в 2012 году.

С 2016 года он находился под стражей в Чехии, а в марте 2018 года Прага выдала россиянина Вашингтону. В МИД РФ выдачу Никулина назвали стремлением Чехии продемонстрировать «союзническую лояльность» с США.

В октябре экстрадированный в США Никулин отказался от психиатрического обследования.

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