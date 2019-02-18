Павильон проката в Парке Горького превратят в дом-камень

Центральный павильон проката в Парке Горького реконструируют — здание 1950–1960-х годов превратится в постройку в стиле биотек. Об этом 18 февраля сообщается на портале мэра Москвы.

Согласно дизайн-проекту, павильон будет напоминать гладкий речной камень — стиль биотек обязывает заимствовать облик построек из природы. Здание получит прозрачный вход и панорамные окна.

После реконструкции в павильоне можно будет не только взять напрокат спортивный инвентарь, но и перекусить в небольшом кафе. Помещение оборудуют камерами хранения и туалетами. Работы стартуют весной.

В конце января начались реставрационные работы здания Кремлевской больницы в Романовом переулке. Специалисты признали дом в стиле позднего конструктивизма образцом медицинского здания.