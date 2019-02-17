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Асад заявил о неприкосновенности конституции Сирии

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Фото: Global Look Press/kremlin. ru
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Конституция Сирии не станет предметом торга, несмотря на готовность САР вести диалог для выхода из кризиса. Об этом сообщило агентство SANA 17 февраля.

«Мы не позволим нашим противникам использовать своих агентов из числа сирийских граждан для того, чтобы навязывать нам условия в конституционном комитете», — цитирует агентство президента арабской республики Башара Асада.

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Сирийский лидер отметил, что конституция, как и национальный суверенитет, касается судьбы отечества, чем нельзя пренебрегать, поскольку в противном случае придется заплатить цену гораздо большую, чем за войну.

Помимо этого, Асад добавил, что у Сирии есть свод законов, но нет стандартов и механизмов, которые, даже если существуют, слабы и неудачны: «И без стандартов мы не сможем решить какие-либо проблемы, поэтому мы должны быть практичными в наших диалогах».

Также Асад подверг критике действия Запада по подрыву попыток урегулировать кризис, которые предпринимаются в рамках переговорного процесса, начатого в Астане и Сочи.

Конфликт в САР начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска оказывали помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

В отдельных районах САР продолжаются зачистки от террористов. Сейчас основной акцент в разрешении конфликта делается на политическом урегулировании, восстановлении Сирии, а также возвращении беженцев.

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