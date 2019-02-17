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В российском МИДе назвали способ решения кризиса в Сирии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал способ устранения конфликта на северо-востоке Сирии. По его мнению, лучшим вариантом урегулирования ситуации мог бы стать диалог между курдами и официальным правительством.

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«Конечно, мы знаем о тех проблемах, которые существуют в отношениях между Дамаском и курдами. Мы такой диалог поддерживали бы, это тот путь, по которому следует идти», — цитирует Вершинина ТАСС.

По словам замминистра, Россия выступает против компромиссов с террористами в Идлибе, поэтому они должны быть ликвидированы. При этом необходимо обеспечить безопасность мирного населения, отметил представитель российского ведомства на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вместе с тем Вершинин обратил внимание на стабилизацию обстановки в стране, передает «РИА Новости».

17 сентября прошлого года Путин и Эрдоган по итогам переговоров в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе — это единственный крупный регион в Сирии, который остается под контролем незаконных вооруженных формирований.

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