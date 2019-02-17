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Глава МИД Ирана призвал Европу вместе сохранить СВПД

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин в ходе Мюнхенской конференции заявил, что Россия выступает за соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении Ирана. Также он выразил сожаление, что решение Соединенных Штатов выйти из договора привело к негативным последствиям.

«Мы сожалеем о том негативном развитии, которое это приобретает в связи с односторонним решением США (выйти из соглашения. — Ред.)», — цитирует Вершинина РИА Новости.

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Также замглавы МИД России отметил, что необходимо сохранить сделку, а также принимать решения для успокоения атмосферы вокруг СВПД. В пример он привел предложенный механизм действий от европейских стран.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в свою очередь отметил, что Европа может и должна делать больше для развития отношений с Исламской Республикой без оглядки на позицию США.

«Иран не может в одиночестве <…> добиваться крайне важных успехов в сфере глобальной безопасности, идет ли речь о ядерном соглашении или о борьбе с наркотрафиком или контрабандой людей из нашего региона в Европу», — отметил он.

Также Зариф назвал финансовый механизм INSTEX недостаточным вкладом Великобритании, Франции и Германии в сохранение СВПД.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном (СВПД) и возобновлении антииранских санкций. Решение республиканца осудили Россия, государства ЕС, Иран и ряд других стран.

В августе Вашингтон восстановил первый блок санкций в отношении Тегерана. При этом меры американской администрации могли затрагивать и европейские компании, которые сотрудничали с иранскими партнерами. В качестве противодействия Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории ограничения, введенные США в отношении Ирана.

В ноябре Вашингтон продлил действие санкций против Тегерана, которые затрагивают нефтяной сектор республики. 24 января антииранские ограничения были расширены. Позже посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что республика пока не собирается выходить из ядерной сделки, однако власти страны могут рассматривать разные сценарии.

31 января Германия, Франция и Великобритания объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном. Для этого была зарегистрирована проектная компания под названием «Инструмент для поддержки торговых обменов» (Instrument in Support of Trade Exchanges, INSTEX. — Ред.). Для начала работы механизма необходимо создать аналогичную компанию в Исламской Республике.

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