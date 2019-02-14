США назвали победой решение Международного суда ООН по иску Ирана

США рассматривают как свою победу решение Международного суда ООН по иску Тегерана, который касался ряда иранских активов. 13 февраля суд отклонил многие требования Исламской Республики.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что суд отверг «многие безосновательные требования Ирана и значительно сузил остальные», передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон не согласен с тем, что суду вообще следовало давать ход каким-либо требованиям Тегерана. Однако США «рады тому, что суд раскрыл попытки Ирана исказить положения договора «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах» 1955 года».

20 апреля 2016 года Верховный суд США отказал Центробанку Ирана в возвращении $2 млрд из замороженных активов. Инстанция постановила передать деньги родственникам американских военных, которые погибли в 1983 году при взрыве казарм в Бейруте.

В ответ Иран инициировал разбирательство в Международном суде ООН с требованием вернуть доступ к средствам и воздержаться от недружественных по отношению к Тегерану шагов, как это предусмотрено двусторонним договором.