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США назвали победой решение Международного суда ООН по иску Ирана

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Фото: Global Look Press/Petra Wallner
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США рассматривают как свою победу решение Международного суда ООН по иску Тегерана, который касался ряда иранских активов. 13 февраля суд отклонил многие требования Исламской Республики.

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что суд отверг «многие безосновательные требования Ирана и значительно сузил остальные», передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон не согласен с тем, что суду вообще следовало давать ход каким-либо требованиям Тегерана. Однако США «рады тому, что суд раскрыл попытки Ирана исказить положения договора «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах» 1955 года».

20 апреля 2016 года Верховный суд США отказал Центробанку Ирана в возвращении $2 млрд из замороженных активов. Инстанция постановила передать деньги родственникам американских военных, которые погибли в 1983 году при взрыве казарм в Бейруте.

В ответ Иран инициировал разбирательство в Международном суде ООН с требованием вернуть доступ к средствам и воздержаться от недружественных по отношению к Тегерану шагов, как это предусмотрено двусторонним договором.

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