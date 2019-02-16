Прямой эфир

В Госдуме опровергли идею запрета на покупку авто без гаража

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме удивились распространенной ранее новости о том, что депутаты обсуждают идею запрета продажи автомобилей тем, у кого нет места для его парковки или хранения.

Время пошло: цены на парковку в мировых столицах
И есть ли на что жаловаться москвичам

Как пояснили в комитете Госдумы по транспорту и строительству, такой законопроект не поступал и никто его не обсуждал, сообщает «Российская газета».

В нижней палате парламента уточнили, что подобные предложения поступали от частных граждан и правительств регионов, но всерьез их никто не воспринимал и документов не разрабатывал. 

В свою очередь глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев подчеркнул, что никто не может запретить приобрести автомобиль человеку, у которого на это есть средства.

«В Госдуме это не обсуждается. У сумасшедших, может быть, обсуждается, но в Думе сумасшедших нет», — сказал он в интервью «Инфо24».

То, что в Госдуме эта идея не обсуждается, подтвердил и первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. 

Ранее о том, что депутаты хотят запретить россиянам покупать машины, если у них нет гаража или парковочного места, сообщило издание «URA.RU» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
BlaBlaCar повысит безопасность поездок в России
Эксперты подсчитали иномарки в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017