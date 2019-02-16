В Госдуме опровергли идею запрета на покупку авто без гаража

В Госдуме удивились распространенной ранее новости о том, что депутаты обсуждают идею запрета продажи автомобилей тем, у кого нет места для его парковки или хранения.

Как пояснили в комитете Госдумы по транспорту и строительству, такой законопроект не поступал и никто его не обсуждал, сообщает «Российская газета».

В нижней палате парламента уточнили, что подобные предложения поступали от частных граждан и правительств регионов, но всерьез их никто не воспринимал и документов не разрабатывал.

В свою очередь глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев подчеркнул, что никто не может запретить приобрести автомобиль человеку, у которого на это есть средства.

«В Госдуме это не обсуждается. У сумасшедших, может быть, обсуждается, но в Думе сумасшедших нет», — сказал он в интервью «Инфо24».

То, что в Госдуме эта идея не обсуждается, подтвердил и первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

Ранее о том, что депутаты хотят запретить россиянам покупать машины, если у них нет гаража или парковочного места, сообщило издание «URA.RU» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.