BlaBlaCar повысит безопасность поездок в России

Сервис поиска совместных поездок BlaBlaCar планирует внедрить в России возможность совершать онлайн-платежи. Об этом директор сервиса Николя Брюссон рассказал в интервью РБК.

Компания запускает такую схему на всех рынках. В России это будет реализовано в ближайшие два года. При этом Брюссон рассчитывает, что большая часть платежей перейдет в онлайн.

«Одна из причин внедрения системы — повысить уровень доверия и надежности сервиса. Если вы знаете, что такой-то пассажир платил онлайн, вы понимаете, что он ехал определенным маршрутом с определенным водителем в определенное время», — рассказал директор компании.

Он добавил, что при появлении подобных финансовых обязательств будут снижаться шансы на отмену поездок.

Также он рассказал, что в Испании и Франции онлайн-оплата обязательна для пользователей сервиса, в Германии способ оплаты определяет сам водитель.

21 января сообщалось, что BlaBlaCar планирует запустить на территории России идентификацию пользователей по паспортным данным. Предполагается, что ID-check обеспечит более высокий уровень безопасности.