Прямой эфир

BlaBlaCar повысит безопасность поездок в России

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис поиска совместных поездок BlaBlaCar планирует внедрить в России возможность совершать онлайн-платежи. Об этом директор сервиса Николя Брюссон рассказал в интервью РБК.

Шашки наголо: пассажиры такси всё чаще попадают в неприятные истории
Почему популярные агрегаторы отказываются нести ответственность за потерянное здоровье и нервы своих клиентов

Компания запускает такую схему на всех рынках. В России это будет реализовано в ближайшие два года. При этом Брюссон рассчитывает, что большая часть платежей перейдет в онлайн.

«Одна из причин внедрения системы — повысить уровень доверия и надежности сервиса. Если вы знаете, что такой-то пассажир платил онлайн, вы понимаете, что он ехал определенным маршрутом с определенным водителем в определенное время», — рассказал директор компании.

Он добавил, что при появлении подобных финансовых обязательств будут снижаться шансы на отмену поездок.

Также он рассказал, что в Испании и Франции онлайн-оплата обязательна для пользователей сервиса, в Германии способ оплаты определяет сам водитель.

21 января сообщалось, что BlaBlaCar планирует запустить на территории России идентификацию пользователей по паспортным данным. Предполагается, что ID-check обеспечит более высокий уровень безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar признался в ее убийстве
Российские перевозчики попросили суд запретить сервис BlaBlaCar

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017