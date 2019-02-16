В университете Петербурга обрушились перекрытия

В здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия.

ЧП произошло вечером в субботу, 16 февраля, во время факультатива. Рухнули плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м.

Как указывают спасатели, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет. К настоящему моменту эвакуированы более 80 человек — студенты первых и вторых курсов, а также преподавательница. На месте происшествия создан оперативный штаб.