Умер актер Бруно Ганц

Швейцарский актер Бруно Ганц умер в возрасте 77 лет, сообщает 16 февраля газета Die Welt со ссылкой на его менеджера. Артист ушел из жизни в своем доме в Цюрихе.

Ганц стал известен благодаря ролям в фильмах «Небо над Берлином», «Хлеб и тюльпаны» и «Бункер», в котором он сыграл Адольфа Гитлера. За всю карьеру ему удалось поработать с такими европейскими режиссерами, как Вим Вендерс, Эрик Ремор, Вернер Херцог и Фолькер Шлендорф.

Актер снялся и в последнем фильме Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Его премьера состоялась в мае 2018 года во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Впервые артист поучаствовал в съемках в кино в возрасте 19 лет в 1960 году. Уже через два года он переехал в Германию, чтобы играть в фильмах и спектаклях.

14 февраля стало известно о смерти народного артиста России Сергея Захарова. Эстрадный певец и актер скончался на 69-м году жизни.