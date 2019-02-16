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Гендиректор S7 Space покидает свой пост

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Генеральный директор российской частной компании «С7 космические транспортные системы» (S7 Space) Сергей Сопов покидает свой пост. Об этом он сообщил 16 февраля ТАСС.

Уйти из компании Сопов планирует до 24 февраля, точных сроков он пока не назвал.

В декабре 2018 года S7 Space анонсировала полет на Марс, а также заявила о начале реализации проекта по созданию орбитального космодрома.

Основным видом деятельности компании является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. S7 Space является оператором проектов «Морской старт» и «Наземный старт».

Сейчас компания разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе ракеты-носителя «Союз-5», она получила условное название «Союз-7» и «Союз-7SL».

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