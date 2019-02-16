Орангутаны научились использовать орудия для добычи пищи

Ученые из Венского и Сент-Эндрюсского университетов установили, что орангутаны научились принимать выгодные решения и в зависимости от них использовать орудия.

В экспериментах участвовали шесть орангутанов, которые живут в Лейпцигском зоопарке, передает N+1. Исследователи использовали две прозрачных пластиковых коробки, из одной можно было доставать еду с помощью мячика, из другой — с помощью палочки.

Если животные понимали, что могут достать любимую еду только с помощью орудия, они пользовались им даже в тех случаях, когда менее предпочтительная еда лежала на столе.

Однако если орудие было не функционально и с его помощью достать любимое лакомство не удавалось, то обезьяны не брезговали менее предпочтительной, но доступной едой.

Ученые Института орнитологии им. Макса Планка Оксфордского университета ранее обнаружили, что новокаледонские вороны могут создавать сложные механизмы из нескольких деталей.

В свою очередь, исследователи из британского университета Рохэмптон нашли сходство в человеческой речи и жестах шимпанзе.