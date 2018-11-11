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Орангутаны впервые сами сделали крючок для добычи пищи

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Фото: TASS/Zuma/Xinjiapo
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Группа немецких и австрийских ученых изучила поведение приматов, обитающих в зоопарке Лейпцига, и пришла к выводу, что способности орангутанов могут быть выше, чем считалось ранее. Это показал эксперимент с крючком.

Приматам продемонстрировали прозрачную вертикальную трубу, на дне которой лежала награда. Достать ее лапой было невозможно, однако им предложили инструмент в виде прямой проволоки. Затем им продемонстрировали горизонтальную трубу и изогнутую проволоку, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Naked Science.

Все орангутаны с легкостью справились с задачей: для того чтобы достать предмет из вертикальной трубы, они сгибали проволоку, а для горизонтальной — выпрямляли. Двум приматам потребовалось для этого всего несколько секунд.

Раньше с подобными тестами справлялись только новокаледонские вороны и шимпанзе. Кроме того, ученые отметили, что с подобной задачей дети могут справиться только к восьми годам. Ученые уверены, что такие способности весьма редки в мире животных.

26 октября стало известно, что ученые Института орнитологии им. Макса Планка Оксфордского университета обнаружили, что новокаледонские вороны могут создавать сложные механизмы из нескольких деталей.

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